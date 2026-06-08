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Дроноводы сорвали атаку штурмовых групп ВСУ в Запорожской области

Перемещения боевиков вскрыл расчет разведывательного беспилотника. Операторы ударных дронов ликвидировали противника.
08-06-2026 13:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве попытки скрытого выдвижения боевиков ВСУ в Запорожской области. Это сделали российские дроноводы. 

Обнаружил неприятеля расчет разведывательного беспилотника. Пехота противника двигалась, используя лесополосы для маскировки своих действий. Координаты целей немедленно передали операторам ударных беспилотных систем. 

Получив задачу, дроноводы нанесли огневое поражение украинским пехотинцам. Они уничтожили неприятеля. Результат - срыв попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ.

Ранее сообщалось, что операторы российских беспилотных летательных аппаратов уничтожили три наземных робота ВСУ под Константиновкой. После этого враг лишился возможности своевременно доставлять боеприпасы и продовольствие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #запорожская область #Дроноводы
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