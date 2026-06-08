Минобороны России сообщает о срыве попытки скрытого выдвижения боевиков ВСУ в Запорожской области. Это сделали российские дроноводы.

Обнаружил неприятеля расчет разведывательного беспилотника. Пехота противника двигалась, используя лесополосы для маскировки своих действий. Координаты целей немедленно передали операторам ударных беспилотных систем.

Получив задачу, дроноводы нанесли огневое поражение украинским пехотинцам. Они уничтожили неприятеля. Результат - срыв попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ.

Ранее сообщалось, что операторы российских беспилотных летательных аппаратов уничтожили три наземных робота ВСУ под Константиновкой. После этого враг лишился возможности своевременно доставлять боеприпасы и продовольствие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.