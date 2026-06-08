Минобороны России сообщило об уничтожении украинских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделали морские пехотинцы 177-го гвардейского полка группировки войск «Центр».

Удары наносились на Добропольском направлении специальной военной операции. При этом российские военнослужащие применяли артиллерию и FPV-дроны.

Уточняется, что артиллерией накрыли замаскированный блиндаж и площадку для запуска дронов в лесополосе, а дроны-камикадзе поражали цели в строениях. При этом успех применения вооружения подтверждают кадры объективного контроля.

Ранее сообщалось, что экипаж «Солнцепека» сжег украинских боевиков в опорном пункте. Удар 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами наносился в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.