Минобороны России сообщило об уничтожении украинских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделали морские пехотинцы 177-го гвардейского полка группировки войск «Центр».
Удары наносились на Добропольском направлении специальной военной операции. При этом российские военнослужащие применяли артиллерию и FPV-дроны.
Уточняется, что артиллерией накрыли замаскированный блиндаж и площадку для запуска дронов в лесополосе, а дроны-камикадзе поражали цели в строениях. При этом успех применения вооружения подтверждают кадры объективного контроля.
Ранее сообщалось, что экипаж «Солнцепека» сжег украинских боевиков в опорном пункте. Удар 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами наносился в Сумской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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