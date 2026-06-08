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Экипаж Су-34 поразил личный состав и пункт управления БПЛА

Истребитель-бомбардировщик сбросил на цель авиабомбы с УМПК.
08-06-2026 06:58
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил ударил по личному составу и пункту управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Кадры работы летчиков показало Минобороны.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик сбросил на цель авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции по заранее заданным координатам.

После этого поступили разведданные о поражении цели. Экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром.

Ранее Минобороны показало подготовку Су-34 к боевому вылету в ночное время. Под крыльями самолета видны подвешенные корректируемые авиабомбы. После завершения подготовки экипаж поднял самолет в воздух и направился к месту выполнения боевой задачи.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Минобороны России #су-34 #Южная группировка войск #пункт управления БПЛА
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