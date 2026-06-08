Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил украинскую ракету в Запорожской области

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинской ракеты на Ореховском направлении в Запорожской области. Это сделал расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Днепр».

«При несении службы по охране воздушного пространства расчетом ЗРК "Тор-М2" была обнаружена и взята на сопровождение ракета противника. Командование зенитного ракетного дивизиона оперативно приняло решение на уничтожение воздушной угрозы», - говорится в сообщении.

Военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты. Она сблизилась с целью и уничтожила ее в воздухе. Российское оборонное ведомство уточнило, что расчету удалось добиться прямого попадания.

Ранее сообщалось, что расчеты мобильных огневых групп в ЛНР отразили ночную атаку беспилотников врага. В МО РФ подчеркнули, что такие группы эффективно работают как по беспилотникам самолетного типа, так и по маленьким FPV-дронам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.