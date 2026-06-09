Корветы «Резкий» и «Совершенный» зашли в индийский порт Мумбаи

Корветы ВМФ России «Резкий» и «Совершенный» зашли в индийский порт Мумбаи. Отряд кораблей Тихоокеанского флота встретили представители Посольства России и военно-морских сил Индии.

Сообщается, что экипажи пробудут в этой стране несколько дней. Для них проведут спортивные и культурные мероприятия, а также обзорные экскурсии.

Визит кораблей ВМФ России в порт Мумбаи стал первым за 14 лет. А в Индию - уже третьим с начала этого года. В феврале и марте наши моряки уже посещали республику, в том числе, в рамках многонациональных учений «МИЛАН-2026».

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учения с артиллерийскими стрельбами в Южно-Китайском море. Также в учениях были задействованы корабельные вертолеты Ка-27.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.