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В Ростове-на-Дону рассказали о работе пункта отбора на службу по контракту

Специалисты кадрового органа информируют кандидатов об особенностях прохождения службы, получения ими военно-учетной специальности, положенных выплатах и льготах для заключивших контракт военнослужащих и членов их семей.
08-06-2026 12:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа в Ростове-на-Дону продолжают обращаться кандидаты из разных регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, специалисты пункта консультируют желающих по вопросам прохождения службы, получения военно-учетной специальности, а также рассказывают о предусмотренных выплатах и социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей. Процедура отбора включает медицинское обследование, сдачу необходимых анализов и беседу с психологом. После завершения всех этапов и оценки результатов определяется дальнейшее место службы кандидата с учетом его подготовки и пожеланий.

В Минобороны отмечают, что оформление документов занимает, как правило, один-два дня. После завершения отбора кандидаты направляются в воинские части для прохождения подготовки.

«Абсолютно откуда угодно человек может приехать, если это далеко от Ростова-на-Дону, мы также оплачиваем проезд, проживание, делаем все, чтобы кандидату было удобно», - рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

Среди обратившихся в пункт отбора - жители разных регионов страны. Один из кандидатов, прибывший из Краснодара, рассказал, что заинтересовался возможностью службы в подразделениях беспилотных систем.

После прибытия в воинские части новобранцы проходят курс общевойсковой подготовки, получают необходимые навыки и приступают к дальнейшему обучению по выбранным специальностям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Ростов-на-Дону #юво #контракт
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