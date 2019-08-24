За высокие показатели: женские танковые экипажи получили медали после АрМИ

Женские танковые экипажи Западного военного округа получили медали за выступление на АрМИ-2019, высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть.

Торжественная церемония награждения прошла в Доме офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге. Мероприятие было приурочено к 155-летию округа.

Награды девушки получили из рук командующего войсками ЗВО генерала-полковника Александра Журавлева.

Он отметил, что экипажи показали отличные результаты на армейских играх, показав скорость 72 км/ч.

«Все иностранные делегации просто рукоплескали», - отметил Журавлев перед награждением.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, в этом году женщины-танкисты впервые принимали участие в показательных выступлениях.