За высокие показатели: женские танковые экипажи получили медали после АрМИ
Церемония награждения прошла в Доме офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге на торжественном мероприятии в честь 155-летия округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Женские танковые экипажи Западного военного округа получили медали за выступление на АрМИ-2019, высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть.
Торжественная церемония награждения прошла в Доме офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге. Мероприятие было приурочено к 155-летию округа.
Награды девушки получили из рук командующего войсками ЗВО генерала-полковника Александра Журавлева.
Он отметил, что экипажи показали отличные результаты на армейских играх, показав скорость 72 км/ч.
«Все иностранные делегации просто рукоплескали», - отметил Журавлев перед награждением.
Как отметили в пресс-службе ЗВО, в этом году женщины-танкисты впервые принимали участие в показательных выступлениях.