Путин в День ВМФ обойдет на катере парадную линию кораблей в Кронштадте

Президент Владимир Путин примет участие в параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота.

Глава государства обойдет на катере строй из кораблей, которые примут участие в главном празднике ВМФ, откуда будет приветствовать экипажи. Основные торжества пройдут в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В параде будут участвовать более четырех тысяч военных моряков Черноморского, Северного и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Всего парадом пройдут более 40 кораблей и катеров. Также запланирован пролет морской авиации - корабельных самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба Кремля.

Среди кораблей, принимающих участие в военно-морском параде, будут фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов», большой противолодочный корабль «Североморск», тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров, а также атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», пишет РИА Новости.