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МО РФ: 376 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

Атаки отражены в том числе в Москве и Ленинградской области.
06-06-2026 07:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В течение ночи силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в военном ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении девяти украинских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул он.

Ленинградская область подверглась массированной атаке. По информации губернатора Александра Дрозденко, к утру субботы сбито 72 беспилотника самолетного типа. На момент написания боевая работа ПВО продолжалась.

БПЛА ВСУ также совершили налет на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки средствами ПВО и мобильными огневыми группами.

Как ранее сообщили в Минобороны, в ночь на четверг силы ПВО сбили 272 дрона над Россией.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #пво #БПЛА ВСУ
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