За ночь средства ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников

За ночь силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 95 вражеских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

БПЛА сбиты над областями Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Ростовская, Смоленская, Тульская и Ярославская. Также атака дронов отражена над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Накануне Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Три человека пострадали. Обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.