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Всушникам с помощью листовок предложили сдаться в плен

В них сдавшимся в военнослужащим противника гарантируется сохранение жизни.
07-06-2026 05:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие российской армии группировки «Центр»  с помощью FPV-дронов рассеяли над позициями украинских боевиков агитационные листовки. Кадрами работы бойцов ВС РФ поделились в Министерстве обороны.

Как отметили в ведомстве, благодаря залистованию подконтрольной противнику территории, армии России удается склонить к добровольной сдаче в плен многих боевиков ВСУ. В распространяемых флаерах украинским военнослужащим гарантируют сохранение жизни.

Для сброса с беспилотника листовки сворачивают в небольшие рулоны и загружают в специальное приспособление, которое крепится к дрону. Операторы доставляют БПЛА в заданный район, после чего осуществляют распространение агитационных материалов.

Достигая земли, флаеры привлекают внимание личного состава неприятеля и в дальнейшем оказывают на него сильное психологическое воздействие. Благодаря использованию беспилотников, листовки удается доставить даже в самые труднодоступные районы, включая лесополосы и укрепленные блиндажи.

Ранее в Минобороны рассказали, как российский дроновод смог в одиночку взять в плен восьмерых боевиков ВСУ. Для налаживания контакта с неприятелем, военнослужащий отправил на позицию противника посылку с обедом.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дроны #Добровольная сдача в плен #СВО #агитационные листовки
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