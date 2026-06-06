ВС РФ выжгли пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время воздушной разведки расчет БПЛА группировки обнаружил замаскированные позиции противника. Военные выявили пункты управления беспилотниками по активности операторов, а также по наличию терминалов спутниковой связи Starlink и наземных станций управления дронами.

После обнаружения целей разведчики передали их координаты расчетам ударных беспилотников войск беспилотных систем группировки «Восток». Получив цель, операторы нанесли удары по позициям противника дронами различных типов.

В результате удара военнослужащие уничтожили все выявленные пункты управления беспилотной авиацией, а также ликвидировали оборудование и средства связи ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа ударного вертолета Ми-28НМ, который нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.