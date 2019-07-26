Корабль ВМС Филиппин прибыл в Приморье для участия в параде ко Дню ВМФ РФ

Сегодня во Владивосток с дружественным заходом прибыл десантный вертолетоносец корабль-док (ДВКД) «Давао-дель-Сур» Военно-морских сил Филиппин. Судно примет участие в праздновании Дня Военно-Морского флота России.

«Швартовку корабля у причала Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог обеспечили буксиры отряда судов обеспечения главной базы флота. Корабль ошвартовался рядом с прибывшим вчера в столицу Приморья фрегатом ВМС Вьетнама "Куанг Чунг"», - рассказал «Звезде» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

От лица командования флотом филиппинских моряков приветствовал командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан первого ранга Александр Шварц.

Оркестр штаба Тихоокеанского флота исполнил Государственные гимны двух стран, а после на флагштоке рядом с Государственным и Военно-морским флагами России и Вьетнама был поднят национальный флаг Филиппин.

Ожидается, что во время стоянки во Владивостоке филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командующим Тихоокеанским флотом, примут участие в товарищеском турнире по волейболу и в соревнованиях по перетягиванию каната.

27 июля ДВКД «Давао-дель-Сур» поставят в парадный строй кораблей Тихоокеанского флота, который уже сформирован в акватории Амурского залива.