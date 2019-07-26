ВМФ России в 2019 году получит более 30 кораблей и судов

В соответствии с государственной программой вооружения в состав ВМФ должно войти более 180 кораблей и судов, в том числе новых проектов. Только в этом году на флот поступят 15 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов.

По словам военного, оснащенность ВМФ новыми и модернизированными системами вооружения в 2019 году достигла 60 процентов, а техническая готовность корабельного состава составила более 80 процентов.

«В текущем году в ВМФ России поступит более 30 кораблей и судов. Что касается ремонта и модернизации кораблей и подводных лодок, то совсем недавно мы завершили модернизацию атомного подводного ракетного крейсера "Омск". Продолжается модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". В настоящий момент на судоремонтных заводах находится около 20 кораблей и судов», - заявил Николай Евменов.

В целом, подытожил адмирал, ВМФ России добился значительного прогресса - корабли оснащаются новейшим вооружением, в производственные процессы внедряются инновационные технологии, модернизируется военно-морская техника, разрабатываются проекты кораблей и подводных лодок, не имеющих мировых аналогов.