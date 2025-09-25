МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепления и технику врага в зоне СВО

Получив от корректировщиков данные о точках падения первых снарядов с помощью беспилотника, артиллеристы произвели полные залпы реактивными снарядами по объектам, удаленным более чем на 10 километров.
2025-09-25 05:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары по укреплениям, бронетехнике, пунктам управления беспилотниками и живой силе ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах видно, как боец наблюдает за небом, прикрывая подразделение от возможной атаки вражеских дронов. Боевые машины, замаскированные в лесополосе, выходят на огневую позицию. Экипажи быстро разворачивают установки и готовятся к залпу.

Видеозапись фиксирует каждый этап боевой работы - движение техники по проселочным дорогам, развертывание и подготовку пусковых установок, выход расчетов на позиции. В описании сказано, что операторы БПЛА в это время передают координаты целей и корректируют огонь.

После команды установки дают полный залп. Камеры фиксируют яркие вспышки и дымовые шлейфы реактивных снарядов, уходящих в сторону выявленных целей. Весь процесс поражения контролируется беспилотной разведкой.

Сразу после выполнения боевой задачи артиллеристы сворачивают установки и меняют позицию, чтобы исключить ответный огонь противника.

Регулярные удары РСЗО по скоплениям и технике ВСУ обеспечивают поддержку наступательных действий мотострелковых и штурмовых подразделений группировки войск «Запад» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #РСЗО #Град
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 