Расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепления и технику врага в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары по укреплениям, бронетехнике, пунктам управления беспилотниками и живой силе ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
На кадрах видно, как боец наблюдает за небом, прикрывая подразделение от возможной атаки вражеских дронов. Боевые машины, замаскированные в лесополосе, выходят на огневую позицию. Экипажи быстро разворачивают установки и готовятся к залпу.
Видеозапись фиксирует каждый этап боевой работы - движение техники по проселочным дорогам, развертывание и подготовку пусковых установок, выход расчетов на позиции. В описании сказано, что операторы БПЛА в это время передают координаты целей и корректируют огонь.
После команды установки дают полный залп. Камеры фиксируют яркие вспышки и дымовые шлейфы реактивных снарядов, уходящих в сторону выявленных целей. Весь процесс поражения контролируется беспилотной разведкой.
Сразу после выполнения боевой задачи артиллеристы сворачивают установки и меняют позицию, чтобы исключить ответный огонь противника.
Регулярные удары РСЗО по скоплениям и технике ВСУ обеспечивают поддержку наступательных действий мотострелковых и штурмовых подразделений группировки войск «Запад» в зоне спецоперации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
