Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на пункт временной дислокации ВСУ

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил выполнил авиаудар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», после чего самолет благополучно вернулся на аэродром вылета. Минобороны РФ сообщило, что самолет сбросил авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а поражение цели подтверждено разведкой.

На предоставленных кадрах видна последовательность действий экипажа. От подготовки до фактического сброса и подтверждения результата разведкой, после чего - возвращение летчиков.

Видео демонстрирует типичную для боевого вылета ландшафтную картину - лесные массивы и просеки. Также в кадре - действия летчиков в кабине. Под крылом самолета отчетливо видны подвешенные боеприпасы. В полете показано, как авиабомбы отделяются от носителя и уходят вниз. В ведомстве отмечено получение подтверждения от средств разведки об уничтожении заданной цели.

Кадры с заходом на посадку показывают раскрытое шасси и характерный дым от торможения при касании ВПП - экипаж вернулся и благополучно сел. Минобороны также указало, что удар наносился по заранее полученным координатам.

