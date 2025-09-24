Танкисты группировки войск «Запад» полностью освободили Серебрянское лесничество и продолжают уничтожать противника на территории Луганской Народной республики, поддерживая огнем продвижение штурмовых групп и мотострелковых подразделений.

«В основном работаем по блиндажам, траншеям, и миномётным батареям», - рассказал командир роты с позывным Юрич.

В Донецкой Народной республике подразделения группировки войск «Юг» сжимают полукольцо вокруг Константиновки, мощного укрепрайона, где противник оказывает отчаянное сопротивление. Город пока не окружен полностью, остаются пути снабжения украинских формирований с северо-запада. Задача - перекрыть эти артерии ударными дронами и артиллерийским огнем.

«Нарушаем логистику, не даем подвозить боеприпасы. Пехота на марше, выявляем точки пуска БПЛА, ведем контрбатарейную борьбу», - отметил старший офицер батареи Казак.

Среди приоритетных целей - пункты управления БПЛА противника. Один из них был выявлен в частной застройке и уничтожен артиллерийским расчетом.

Враг ведет охоту на наших дроноводов, пряча пункты управления под землей.

«В укрытии происходит подготовка к боевой работе FPV-дронов, сейчас будет установлен кумулятивный боеприпас от РПГ для уничтожения техники», - пояснил корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Вес боеприпаса чуть меньше килограмма. Дальность полета такой «птички» - десять километров, как отсюда до Красноармейска.

Только для запуска FPV-дрона боец покидает укрытие и выходит на открытую местность.

Через несколько минут оператор БПЛА по наводке воздушной разведки находит в лесополосе бронетехнику противника.

Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Центр» уничтожают десятки тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга», работая в связке с наступающими на Красноармейск штурмовыми подразделениями.

«Когда они уже в контакте, отрабатываем по домам, которые передают, пулемётчики, огневые точки противника отрабатываем. Интенсивность работы большая. Если идёт конкретная поддержка, можем 20 бортов отправить нон-стопом», - рассказал оператор БПЛА Павел Березовский.

Давление на противника, зажатого в Красноармейско-Мирноградской агломерации, только нарастает. С недавним выходом на границу с Днепропетровской областью в районе Муравки подразделения группировки войск «Центр» имеют возможность обойти Красноармейск с запада и замкнуть этот котел.