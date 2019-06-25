Разработчик: сегодня кибератаками занимаются целые государства

Для защиты от кибератак сегодня необходимо использовать собственное оборудование и программное обеспечение, потому что ими сегодня занимаются не отдельно взятые хакеры, а целые государства. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор РТИ Максим Кузюк.

«Когда государства начинают заниматься кибервойной, они ставят "закладки" на любом уровне в аппаратном комплексе. Сегодня, когда мы говорим о кибербезопасности, мы должны говорить о полной комплексной безопасности, о доверенной инфраструктуре в первую очередь и доверенном программном обеспечении - во вторую», - сказал Кузюк.

По словам Кузюка, в частности, особое внимание нужно уделить созданию защищенных облачных хранилищ, которые могут создаваться специально для отдельных компаний, или же, в перспективе, для отдельных государств.

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