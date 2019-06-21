Валерий Герасимов поздравил выпускников Академии Генштаба

Престижные дипломы в нынешнем году получили больше сотни слушателей. Среди них и военнослужащие армий других стран, которые тоже прошли подготовку и повышение квалификации. Поздравить офицеров с этим значимым событием пришли их научные руководители и родственники. Как правило, выпускники знаменитой академии занимают самые важные и ответственные командные должности. Свой профессионализм они уже доказали, в том числе, и во время операции в Сирии. С успешным окончанием обучения российских и иностранных военных, поздравил и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«От имени министра обороны России генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича и себя лично поздравляю всех выпускников с успешным окончанием Академии и желаю максимально эффективно применить на практике знания, умения и навыки, полученные за время обучения.... в добрый путь уважаемые выпускники», - пожелал он.

Академия Генштаба считается одним из старейших учебных заведений. На данный момент в ее составе 3 факультета и 12 кафедр. Сюда приезжают учиться и повышать квалификацию военные со всего мира.