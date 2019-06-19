Шойгу обозначил сроки модернизации системы ПРО Москвы

Система противоракетной обороны Москвы будет модернизирована к 2022 году.

Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии министерства по вопросам реализации государственного оборонного заказа и исполнения майских указов президента.

«В 2022 году планируется завершить модернизацию системы противоракетной обороны Москвы», - заявил министр обороны.

Реализация всех намеченных мероприятий обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами, добавил глава оборонного ведомства.

Обсуждая дальнейшую реализацию гособоронзаказа, Сергей Шойгу напомнил, что в текущем году на его реализацию запланировано полтора триллиона рублей, большая часть которых будет направлена на серийные закупки современных и перспективных образцов вооружения.

Планируется, что до конца года в войска поступит свыше трех тысяч новых и порядка полутора тысяч единиц отремонтированного и модернизированного вооружения.

В результате принятых мер, воинские части постоянной готовности будут обеспечены вооружением и военной техникой на 98,6%.