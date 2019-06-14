Специалисты РЭБ отразили атаку боевых дронов условного противника на Урале
Военнослужащие осуществили постановку радиопомех, чем нарушили управление дронов и блокировали передачу полученных ими данных.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Свердловской области состоялись учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В ходе тренировок военнослужащие применили комплексы «Красуха-4» и «Леер-3». Подразделения РЭБ вывели из строя системы навигации беспилотных летательных аппаратов условных террористов.
С помощью комплексов «Красуха-4» и «Леер-3» военнослужащие вычислили радиочастоты, идущие по каналам связи дронов, и заглушили передаваемые сигналы.
Учения спецподразделений радиоэлектронной борьбы направлены на совершенствование уровня профессиональной подготовки военнослужащих. Особое внимание уделялось использованию оборудования для прикрытия объектов от атаки дронов-разведчиков.