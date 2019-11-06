Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Индийские военные в следующем году примут участие в параде в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, который сейчас находится в российской столице. Военный парад в честь ознаменования победы советской армии над фашистскими захватчиками пройдет на Красной площади.

Глава индийского военного ведомства выразил благодарность своему российскому коллеге за приглашение на торжественное мероприятие.

«Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде», - сказал Сингх.

Индийский министр добавил, что Москва и Нью-Дели сотрудничают уже давно, страны заинтересованы в партнерских отношениях, а также обеспечении безопасности. Глава ведомства подчеркнул, что взаимодействие двух государств в военной и военно-технической сфере является частью стратегического партнерства. Раджнатх Сингх оценил действия министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, в частности его вклад в развитие отношений между РФ и Индией.

Это не первый визит Сингха в Россию. Ранее он уже был в нашей стране, но в качестве министра внутренних дел Индии, возглавил военное ведомство страны он только в мае. В этом году Сингх посетил Москву в новой должности.

Индийский министр рассказал, что в Республике хотят развивать сотрудничество с оборонной промышленностью РФ, а также усиливать взаимодействие с российской армией.

«Мы вновь подтвердили нашу приверженность всеобъемлющему сотрудничеству с Россией и развитию военно-технического сотрудничества между компаниями ВПК, а также укреплению сотрудничества между нашими вооруженными силами», - добавил Сингх.

Межправительственная комиссия, на которой рассматриваются перспективы сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере военно-технического сотрудничества, проходит в Москве.