Сквозь дым и непогоду: в Омске прошли командно-штабные мобилизационные учения ВДВ

В Омске на территории 242 учебного центра, где подготавливают младших специалистов Воздушно-десантных войск (ВДВ), были проведены командно-штабные мобилизационные учения с личным составом учебного центра. Плановые маневры прошли под руководством заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина.

Основной задачей учений являлась проверка способности командования и подразделений учебного центра выполнить свои функции в случае возникновения военной угрозы.

Мероприятие началось 29 октября с приведения воинской части в высшую степень готовности. Военнослужащие отработали вопросы организации приема мобилизационных ресурсов, в том числе личного состава, прибывающего в запасе, для доукомплектования воинских частей и подразделений. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления при развертывании. Также была проведена проверка обеспеченности материальными запасами.

По итогам учений, комиссия командования ВДВ подвела их итог и оценила подготовку должностных лиц воинской части. Всего в мероприятии было задействовано свыше 600 военнослужащих и 20 единиц военной техники.