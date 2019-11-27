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Евкуров проинспектировал полигоны Калининградской области

Валентина Пескова
01:16 27.11.2019
Замминистра обороны проверил готовность полигонов к новому учебному году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вместе с начальником Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-полковником Иваном Бувальцевым в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверили готовность полигонов в Калининградской области к новому учебному году, который в Вооруженных Силах РФ начинается со 2 декабря.

Замминистра проинспектировал полигоны Хмелевка и Правдинский, а также пункт постоянной дислокации 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота.

На полигоне Хмелевка, принимавшем международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант - 2019», Юнус-Бек Евкуров проверил объекты полигона и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию.

В ходе проверки войскового стрельбища, танкодрома и других объектов полигона замминистра отметил их готовность к новому учебному периоду.

Полигон Хмелевка имеет площадь свыше 1200 гектаров. Протяженность береговой линии - 6,5 км. Полигон позволяет вести артиллерийский огонь по морским целям на дальность 28 км, проводить ротные и батальонные учения.

На полигоне Правдинский 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота замминистра проверил танковую директрису и директрису для боевых машин пехоты. Здесь же проведена рекогносцировка районов проведения учебно-методических сборов, спланированных на июнь 2020 года. Их состояние он оценил как «удовлетворительное». Замминистра отметил, что это хорошая база для отработки тактических действий танковых и мотострелковых подразделений.

«Для того, чтобы полигон полностью выполнял свой функционал, очень важно при его модернизации и оснащении учитывать опыт вооруженных конфликтов, в том числе и в борьбе с международным терроризмом, а также характеристики поступающей в войска современной боевой техники», - сказал в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа Юнус-Бек Евкуров.

По итогам работы на полигонах в Калининградской области замминистра отметил их высокую готовность к новому учебному периоду.

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