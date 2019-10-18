Шойгу заявил о самой низкой в истории текучести кадров в армии РФ

Глава российского военного ведомства заявил о самой низкой в истории текучести кадров и самом высоком уровне физической подготовки в российской армии за всю историю. Соответствующее заявление было сделано министром на Едином дне военной приемки.

«Мы движемся достаточно солидными темпами, вводим объекты не как это было раньше принято, как у нас говорили, "под елочку", а вводим их тогда, когда это положено по срокам строительства. И естественно, что это дает свои результаты в части самой низкой за всю историю текучести кадров», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что в российской армии удалось добиться самого высокого уровня физической подготовки благодаря строительству спортивных объектов.