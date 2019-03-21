Российские военные раздали гумпомощь в сирийской Хаме

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Файруза провинции Хомс, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов», - сказал он.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2085 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3309,9 тонны.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. Всего восстановлено 31 423 жилых дома, 148 медицинских и 835 образовательных учреждений. Отремонтировано 1022 км автомобильных дорог.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Башарфа, Шир-Аль-Сахаб и севернее Джубб Аль-Мгара провинции Латакия, Скальбия, Эль Джейт, Абу Абейда, Массака и Сафсафа провинции Хама, города Алеппо (два раза), населенных пунктов Суккари (три раза), Мгарет Марза и Захабия провинции Алеппо», - заявил Купчишин.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.