Вице-адмирал назвал размер зарплаты моряков и командиров подлодок

Ежемесячная зарплата командира подводной лодки Военно-морского флота России составляет порядка 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости бывший первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

«Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей», - рассказал Бурцев.

При этом, отметил вице-адмирал, попасть служить на подводную лодку сложно из-за высоких зарплат. Военнослужащие не хотят «уходить с Севера» на более высокие должности в главный штаб ВМФ России, поскольку у них там больше денег, добавил он.

По словам командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, в настоящее время профессия моряка-подводника – одна из наиболее высокооплачиваемых. Поэтому зарплата командира подлодки на Северном флоте в два раза больше оплаты за работу командира полка в центре России.

Кроме того, сказал Евменов, в стране хорошо работает военная ипотека, потому что обеспечение подводников служебным и постоянным жильем было налажено, ожидание квартиры «надолго не затягивается».

Напомним, 19 марта моряки-подводники ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник.