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ВКС РФ нанесли авиаудар по складу с вооружением боевиков в Идлибе

Анастасия Евдокимова
19:47 13.03.2019
Накануне на указанный склад боевики доставили крупную партию ударных беспилотных летательных аппаратов.
ВКС РФ нанесли авиаудар по складу с вооружением боевиков в Идлибе
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua, Globallookpress

Самолеты ВКС России по согласованию с Турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»)* в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщает Минобороны России.

По подтвержденной по нескольким каналам информации, накануне на указанный склад боевики доставили крупную партию ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу «Хмеймим».

* - террористическая группировка, запрещенная в РФ

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