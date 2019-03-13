ВКС РФ нанесли авиаудар по складу с вооружением боевиков в Идлибе

Самолеты ВКС России по согласованию с Турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»)* в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщает Минобороны России.

По подтвержденной по нескольким каналам информации, накануне на указанный склад боевики доставили крупную партию ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу «Хмеймим».

* - террористическая группировка, запрещенная в РФ