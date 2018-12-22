Молодых гранатометчиков в Подмосковье научат, как противостоять «джихад-мобилям»

Гранатометчики гвардейской танковой армии Западного военного округа отражают условную атаку смертников на учениях на полигоне в Подмосковье.

В ходе занятий гранатометчики не только предстоит определить виды целей и расстояние до них, но и узнать от руководителей сборов наиболее уязвимые места бронетехники «противника» для ее скорейшего вывода из строя на максимальных дальностях. Эта техника будет уничтожена гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами из гранатометов с взрывателями мгновенного действия.

Руководителям сборов также предстоит донести до военнослужащих опыт конфликтов последних лет, в том числе тот, которых российские войска получили в Сирии. На его основе и будут отрабатываться приемы по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства, начиненные взрывчаткой под управлением террористов-смертников.

Продлятся такие сборы до конца 2018 года.

Ранее в ВВО военнослужащие сдали нормативы по стрельбе из автоматов и гранатометов.