Шойгу вручил штандарты командующим Западного и Восточного военных округов
Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность командующего за руководство вверенными ему войсками.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии российского военного ведомства вручил личные штандарты командующему войсками Западного военного округа генерал-полковнику Александру Журавлеву и командующему войсками Восточного военного округа Геннадию Жидко.
Новый командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев представлен личному составу 11 ноября.
Двумя днями позднее замминистра обороны Андрей Картаполов представил нового командующего войсками ВВО Геннадия Жидко в зале военного совета штаба ВВО в Хабаровске.