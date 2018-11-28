Опубликованы новые кадры переброски в Кронштадт Су-27 вертолетом Ми-26

«Звезда» публикует новые кадры сложнейшей операции по переброске в Кронштадт в военно-исторический парк ЗВО истребителя Су-27 вертолетом Ми-26.

Летчики ЗВО совершили действительно практически невозможное – уникальную переброску на 60 км по специальному маршруту 15-тонного истребителя Су-27 с помощью самого тяжелого серийного вертолета в мире.

Ми-26 может перевозить около 20 тонн груза, а взлетная масса вертолета достигает 56 тонн.