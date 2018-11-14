Единый правовой департамент появится в Минобороны России

Единый правовой департамент появится в Министерстве обороны России. Об этом сообщил директор правового департамента Олег Безбабнов.

«Предусмотрено переформировать до 15 ноября правовой департамент и департамент претензионной и судебно-правовой работы в правовой департамент, подчинив его первому заместителю министра обороны», - заявил Безбабнов на сборе военных юристов в Подмосковье.

Он отметил, что Вооруженным силам необходима целостная, эффективная юридическая служба, базирующаяся на принципах единоначалия и централизации руководства.