Российские военные доставили две тонны гумпомощи в пригород Дамаска
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска. Ее получили беженцы из лагеря Адра-Дуэр. Всего сирийцам раздали две тонны продовольствия.
Всего в лагере Адра-Дуэр сегодня находится более двух тысяч человек. Очередь за гуманитарной помощью из России поделили на две части, на мужскую и женскую. Каждый из сирийцев, чтобы получить продукты питания, получил специальный талон.
До начала войны здесь находился детский лагерь наподобие российского «Артека», куда привозили наиболее одаренных детей.
В наборах самое необходимое - это мука, рис, сахар и чай. Но передачей продуктов традиционно миссия не ограничилась: в лагерь прибыли и российские военные медики.
Они оказали помощь женщинам и детям. По словам врачей, маленькие пациенты в основном страдают простудными заболеваниями, у пожилых людей - гипертония и остеохондроз. Сирийцы поблагодарили военнослужащих за помощь и поддержку.