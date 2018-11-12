Российские военные доставили две тонны гумпомощи в пригород Дамаска

Всего в лагере Адра-Дуэр сегодня находится более двух тысяч человек. Очередь за гуманитарной помощью из России поделили на две части, на мужскую и женскую. Каждый из сирийцев, чтобы получить продукты питания, получил специальный талон.

До начала войны здесь находился детский лагерь наподобие российского «Артека», куда привозили наиболее одаренных детей.

В наборах самое необходимое - это мука, рис, сахар и чай. Но передачей продуктов традиционно миссия не ограничилась: в лагерь прибыли и российские военные медики.

Они оказали помощь женщинам и детям. По словам врачей, маленькие пациенты в основном страдают простудными заболеваниями, у пожилых людей - гипертония и остеохондроз. Сирийцы поблагодарили военнослужащих за помощь и поддержку.