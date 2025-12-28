МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Купянск наш»: российские военнослужащие показали новые кадры из города

Командир роты штурмового отряда рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города.
28-12-2025 15:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ обнародовало новые кадры с военнослужащими группировки войск «Запад» из Купянска.

Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города. Бойцы проводят штурмовые действия, уничтожая украинских боевиков.

Кроме того, военное ведомство показало видео с подборкой моментов уничтожения техники ВСУ российскими дронами на подступах к городу.

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки нашли и сожгли автомобиль, боевую бронемашину и роботизированную платформу ВСУ под Купянском.

Накануне военнослужащие рассказали об обстановке в городе. Они отметили, что продолжают уничтожать мелкие шайки противника. Командир роты с позывным Гранит записал видео прямо из центрального района.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.
#армия #ВС РФ #кадры #купянск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 