«Купянск наш»: российские военнослужащие показали новые кадры из города

Министерство обороны РФ обнародовало новые кадры с военнослужащими группировки войск «Запад» из Купянска.

Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка рассказал, что его подразделение находится на северо-западе города. Бойцы проводят штурмовые действия, уничтожая украинских боевиков.

Кроме того, военное ведомство показало видео с подборкой моментов уничтожения техники ВСУ российскими дронами на подступах к городу.

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки нашли и сожгли автомобиль, боевую бронемашину и роботизированную платформу ВСУ под Купянском.

Накануне военнослужащие рассказали об обстановке в городе. Они отметили, что продолжают уничтожать мелкие шайки противника. Командир роты с позывным Гранит записал видео прямо из центрального района.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.