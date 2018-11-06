Расчеты «Градов» и экипажи «Крокодилов» ведут огонь по «боевикам» в Средней Азии: яркие кадры маневров

В Таджикистане провели стрельбы в рамках итоговой проверки военнослужащие 201 военной базы. Контрольные занятия проводились на полигонах Ляур и Самбули в течение этой недели. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Маневры военнослужащие провели с применением широкого спектра вооружения – от стрелкового оружия до самоходных артиллерийских установок и авиации. По их результатам каждому из более чем трех тысяч военнослужащих, участвующих в таких тренировках, была выставлена оценка.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в этой стране до 2042 года.