Акция «Военная служба по контракту - твой выбор» в Казани началась со слов приветствия Шойгу

В Казани началась акция «Военная служба по контракту - твой выбор».

Приветственное слово министра обороны РФ Сергея Шойгу зачитал заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

«Прежде всего, хотел бы выполнить поручение министра обороны и передать всем татарстанцам большой привет и пожелания счастья, процветания и благополучия. И выразить особую признательность нашим ветеранам», - сказал он.

Кроме того, Фомин подчеркнул, что в текущем году подобные акции состоялись более чем в 320 городах РФ. Однако в Казани мероприятие проводится впервые.

Замминистра обороны РФ по традиции вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды, первые лейтенантские погоны и свидетельства на получение целевого жилищного займа.

В ходе акции Фомин принял клятву юнармейца у девушек и юношей, которые вступили в патриотическое движение.