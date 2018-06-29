Шойгу рассказал о новинках главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Новые образцы вооружения и военной техники, среди которых 18 кораблей и катеров, покажут 29 июля на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Среди них - 18 (новых - прим. ред.) кораблей и катеров, в том числе построенные в этом году малый ракетный корабль типа "Каракурт" и разведывательный корабль "Иван Хурс"», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра, всего в параде примут участие 41 боевой корабль, 38 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

Он добавил, что не менее интересной будет и воздушная часть парада. По словам Шойгу, в ней примут участие модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, оснащенные новым поисково-прицельным комплексом «Новелла», многофункциональные истребители Су-30СМ и палубные Су-33 с доработанной системой прицельного бомбометания. Также зрители увидят вертолеты Ка-27М с улучшенной радиогидроакустической аппаратурой «Кема».

Шойгу подчеркнул, что военно-морские парады пройдут и в других городах, где базируются объединения ВМФ России.