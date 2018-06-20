В Кронштадте состоится 19-й выпуск Морского кадетского военного корпуса

Девятнадцатый выпуск кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса состоится 21 июня 2018 года на Якорной площади г. Кронштадта у главного морского храма страны, Кронштадтского Морского собора. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

На торжественном построении 60 выпускникам корпуса будут вручены аттестаты, а также знаки об окончании Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. В завершение торжеств пройдет ритуал прощания кадет-выпускников со знаменем корпуса. В церемонии примут участие близкие и родные морских кадет, представители Главного командования ВМФ России, командования Ленинградской военно-морской базы, ветераны Военно-Морского Флота.

«Многие из выпускников, которые будут стоять в строю на Якорной площади, за годы учебы в корпусе приняли участие в дальних походах на учебных кораблях и по-настоящему ощутили "вкус моря"», - отметил начальник корпуса капитан 1-го ранга Николай Довбешко.

Он добавил, что все выпускники выразили желание и готовность продолжить обучение в высших учебных заведениях Минобороны России.