Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Боевики подорвали автомобиль возле мечети в столице Сирии

Вадим Синицын
22:30 06.04.2018
Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.
Боевики подорвали автомобиль возле мечети в столице Сирии
Фото: Xinhua / Globallookpress

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.

После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов.

За прошедшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей.

Несмотря на обострение обстановки, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Российским Центром по примирению продолжаются переговоры с лидерами группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующей населенный пункт Дума, о выходе боевиков и членов их семей из этого города.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Российским Центром по примирению продолжается всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям, люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.  Центром по примирению проведена благотворительная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама, в ходе которой местным жителям выдано 1,5 тыс. продовольственных наборов общим весом 8,5 тонн.

Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 124 сирийцам, в том числе 46 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 112 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) –375 человек.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-эд-Духур вернулось 735 человек с личным имуществом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Это меры против народа России - в посольстве РФ прокомментировали новые санкции США
Дата06.04.2018, 21:41
Это меры против народа России - в посольстве РФ прокомментировали новые санкции США
Путин обозначил задачи по защите российских рубежей
Дата06.04.2018, 17:30
Путин обозначил задачи по защите российских рубежей
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Дата06.04.2018, 07:43
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
Дата05.04.2018, 18:46
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:30 Армия
Боевики подорвали автомобиль возле мечети в столице Сирии
15:04 В стране и мире
Видео
Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа
14:37 В стране и мире
статья
Не рядовая операция: зачем элитный французский спецназ полез в Сирию
13:19 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Восточной Гуте
09:45 Армия
Видео
Жителям Восточной Гуты начали выдавать утерянные документы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:48 В стране и мире
Украина попросит Россию принять новых дипломатов взамен высланных
19:05 В стране и мире
Видео
Новейший Су-57 впервые примет участие в параде Победы
18:06 В стране и мире
мнение
Эксперт раскрыл замысел США по введению санкций против топовых чиновников и официальных лиц РФ
18:00 В стране и мире
Видео
Луговой: англичане готовят провокации через заявления Скрипалей
17:12 В стране и мире
Видео
Капитана российского судна «Норд» арестовали на Украине
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На Украине создали уродливый «танк-мутант» Видео
На Украине создали уродливый «танк-мутант»
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.