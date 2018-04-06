Боевики подорвали автомобиль возле мечети в столице Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.

После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов.

За прошедшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей.

Несмотря на обострение обстановки, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Российским Центром по примирению продолжаются переговоры с лидерами группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующей населенный пункт Дума, о выходе боевиков и членов их семей из этого города.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Российским Центром по примирению продолжается всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям, люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Центром по примирению проведена благотворительная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама, в ходе которой местным жителям выдано 1,5 тыс. продовольственных наборов общим весом 8,5 тонн.

Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 124 сирийцам, в том числе 46 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 112 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) –375 человек.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-эд-Духур вернулось 735 человек с личным имуществом.