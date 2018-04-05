Из сирийской Думы с конца февраля по гумкоридору вышли более 33 тыс. человек

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации.

В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни. Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Деръа.

Российским Центром по примирению враждующих сторон пятый день ведется работа по убеждению оставшихся в анклаве боевиков разоружиться и передать под контроль правительства Сирийской Арабской Республики город Дума.

Для боевиков и членов их семей, желающих покинуть Восточную Гуту, продолжает функционировать гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко. За прошедшие сутки через него вышло 635 боевиков и членов их семей. Все они под контролем Центра по примирению перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо. Безопасность на маршруте следования обеспечивалась сирийскими военнослужащими. Колонна сопровождалась машинами скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

С начала активной фазы операции по выводу экстремистов из города Дума, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин воспользовалось 4 115 боевиков и членов их семей.

Всего с 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 33 345 человек.

С начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению организован выход 157 255 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Российским Центром по примирению продолжается всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям, люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничного гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. На 20 грузовиках доставлено 130 тонн продуктов питания, хозяйственных принадлежностей и медикаментов.

Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 49 сирийцам, в том числе 21 ребенку.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 147 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 532 человека.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Эд-Духур вернулось 44 человека с личным имуществом.