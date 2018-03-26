Быстроходные десантные катера Балтийского флота выполнили учебные задачи

Учения проходили в течение нескольких дней и состояли из нескольких этапов. На первом из них экипажи катеров провели корабельные учения в пункте базирования по подготовке к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы. В процессе тренировки они провели погрузку техники с береговой черты с последующей переброской и высадкой на необорудованное побережье в полигонах Балтийского флота.

Во время выхода в море экипажи выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения оружия условным противником и провели стрельбы по морским надводным и воздушным целям.

В соединении десантных кораблей Балтийского флота проходили плановую боевую подготовку быстроходные десантные катера типа «Серна» и «Дюгонь». Было задействовано свыше 10 единиц боевой техники, катера «Мичман Лермонтов», «Денис Давыдов», «Римский Корсаков», «Д-67», «Д-325» и «Д-465» и порядка 50 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота.