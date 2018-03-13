В преддверии Дня моряка-подводника в Санкт-Петербурге состоялся торжественный вечер, посвященный 60-летию атомного подводного флота России, которое отмечается в 2018 году.

Встреча нескольких поколений подводников ВМФ России, состоялась в Санкт-Петербурге в большом концертном зале «Октябрьский». Она была проведена в преддверии Дня моряка-подводника ВМФ России (19 марта) и дала старт для целого ряда мероприятий, посвященных 60-летию атомного подводного флота России, которое будет отмечаться в июле 2018 года. Встреча и торжественный вечер прошли с участием Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Королёва, вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова. В мероприятии приняли участие подводники Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, ветераны Военно-Морского Флота, учащиеся военно-морских образовательных учреждений, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса и конструкторских бюро, представители Администрации Санкт-Петербурга. На сцене БКЗ «Октябрьский» выступили Эдита Пьеха, Игорь Скляр, Ольга Кормухина, художественные коллективы флотов ВМФ России, которые посвятили свои песни подводникам ВМФ России.

Планируется, что в период с марта по июль месяц в Санкт-Петербурге, в пунктах базирования флотов, а также в регионах пройдет ряд мероприятий, посвященных созданию 60-лет назад атомного подводного флота России. Именно шесть десятилетий назад, 4 июля 1958 в 10 час. 03 мин первая атомная подводная лодка «К-3» дала ход под атомной силовой установкой. Академик Александров, присутствовавший в этот исторический момент на борту АПЛ, записал в журнале пульта ГЭУ (главной энергетической установки): «Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар». Построив в 1958 г. первую советскую АПЛ «К-З» («Ленинский комсомол»), ВМФ уже в 1961 г. имел 9 АПЛ - 4 ракетных и 5 торпедных. Первая опытная лодка пр. 627 «К – 3» была разработана Специальным конструкторским бюро № 143 (СКБ-143, ныне — СПМБМ "Малахит") под руководством главных конструкторов Н. А. Доллежаля, В.Н. Перегудова и научного руководителя академика А.П. Александрова.

К присутствующим в зале с приветственным словом обратился Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв, который отметил, что «В этом году День моряка-подводника имеет свою особенность. Праздник совпадает с 60-летне годовщиной со дня создания Атомного подводного флота России. Эта дата очень показательна. Шесть десятилетий по меркам истории короткий срок. Но за это время в стране был создан мощнейший в мире ракетно-ядерный подводный флот, который навсегда закрепил за Военно-Морским Флотом статус океанского Флота. В зале сейчас находятся ученые, кораблестроители, которые создавали и продолжают создавать атомный подводный щит Отчизны. Именно они, используя самые традиции отечественной школы подводного кораблестроения, лучшие научные достижения и технологии, не допустили ослабления подводной составляющей нашего Флота в трудные годы и продолжили ее активное развитие. Я обращаюсь к ним со словами огромной признательности и благодарности. Здесь находятся и те ветераны-подводники, история службы которых неразрывно связана с испытанием и эксплуатацией атомных и дизель-электрических подводных лодок советского времени. Сюда, в Морскую столицу, прибыли и те офицеры и адмиралы, которые сегодня с честью несут службу в составе Подводных сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов. Уверен, - они гордятся своими кораблями, оснащенными самым современным оружием и обладающими высочайшими характеристиками маневренности и скрытности».

В своем выступлении Адмирал Владимир Королёв сказал, что «Именно благодаря крепкому русскому сплаву усилий кораблестроителей и профессионализма подводников, Подводные силы современного ВМФ сегодня выполняют задачи в Мировом океане, не допуская даже малейших угроз безопасности государства. Факты говорят сами за себя. Мы возобновили межфлотские переходы подводных лодок подо льдами Арктики, а также выполнение боевых задач дизельными подводными лодками в Атлантике и Средиземном море. Наплаванность экипажей подводных лодок ВМФ России к началу 2018 года возросла вдвое и по сравнению с 2015-2016гг. и составила более 3000 ходовых суток. Экипажами подводных лодок выполнено более 150 боевых упражнений с практическим применением ракетного, торпедного и минного оружия. В отработке этих упражнений принимали участие подводные лодки новых поколений, которыми оснащается Военно-Морской Флот.

Как сообщил Адмирал Владимир Королёв, выступая перед подводниками в БКЗ «Октябрьский» «В 2017 году продолжилось развитие атомной составляющей Подводных сил ВМФ и в частности состава ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, за счет строительства атомных подводных лодок проекта «Борей», а также многоцелевых АПЛ за счет строительства атомных подводных крейсеров проекта «Ясень». Подводные силы Черноморского флота пополнились серией новейших подводных лодок проекта 636.3 и малыми ракетными кораблями, оснащенными высокоточным оружием. Начато строительство новейших дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота. Продолжается строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 677 (типа «Лада») «Кронштадт» и «Великие Луки». Спущены на воду многоцелевая АПЛ «Казань» (проекта «Ясень»), ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» (проекта «Борей – А»)».

«Синхронно проводилась работа, направленная на повышение эффективности подготовки экипажей подводных лодок всех классов. Только за 2017 год в Учебных центрах Военно-Морского Флота подготовлено свыше 30 экипажей подводных лодок. Спланирована подготовка экипажей строящихся подводных лодок, которые будут обучаться в 2018 году по специальным программам подготовки. В 2018 году главными направлениями в сфере оснащения Подводных сил ВМФ России кораблями нового поколения будет дальнейшее строительство подводных лодок 4-го поколения и проектирование подводных 5-го поколения», - заявил Главком ВМФ в своем выступлении на торжественном вечере, посвященном 60-летию Атомного подводного флота России.

Владимир Королёв отметил, что силы ВМФ флотов в 2018 году будут проводить интенсивную боевую учебу в море. По его словам, подводные лодки примут участие в свыше 500 учений сил ВМФ в море.