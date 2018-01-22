Как иностранцы становятся настоящими русскими десантниками: репортаж из Рязани

В Рязанском училище ВДВ готовят военнослужащих из стран ОДКБ. Попадают они сюда согласно контрактам каждой заинтересованной страны с Министерством обороны России.

Случайных людей здесь нет. Если, например, конкурс среди россиян достигает 10 человек на место, то в некоторых странах, чтобы попасть в Рязань надо стать лучшим среди 15 претендентов.

«Выпускники нашего училища занимают достойное место не только в системе военного руководства тех или иных государств, но и в политической жизни того или иного государства», - отметил замначальника РВВДКУ по учебной и научной работе Сергей Безруков.

Курсанты из самых южных широт, пройдя подготовку в училище, получают настоящую русскую закалку.

«Нагрузка переносится на первом курсе немножко сложновато, на втором, на третьем уже привыкаешь, на пятом - все нормально», - рассказал курсант 5-го курса РВВДКУ Чингизбек Райымбеков.

Прежде чем попасть на стрельбище или на место механика-водителя, иностранцы проходят многочасовые тренировки на тренажерах. Кроме того их учат обращаться с лошадьми. В частности, правильно крепить вьючное седло для перевозки грузов - это часть специальной горной подготовки.

«Очень много тропинок, где не может пройти машина, а личный состав не в силе тащить все имущество с собой, боеприпасы, поэтому лошадь – это верное решение для этих проблем», - объяснил курсант 5-го курса РВВДКУ Самвел Григорян.

В совокупности, в Рязани готовят специалистов почти для двух десятков стран мира, включая Африку и Латинскую Америку.