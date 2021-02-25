Памятная медаль и мини-парад: командующий войсками ЦВО поздравил со 100-летием ветерана ВОВ из Екатеринбурга

Вековой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Сергей Антонович Дадамянц из Екатеринбурга.

В Честь 100-летия именинника военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парад под окнами ветерана. Артисты ансамбля песни и пляски исполнили традиционные песни военных лет.

С юбилеем Сергея Антоновича поздравил командующий войсками ЦВО Александр Лапин. Он пригласил ветерана принять участие в военном параде, вручил памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и пожелал крепкого здоровья.

Дадамянц прошел всю Великую Отечественную войну, а после ее окончания служил в войсках противовоздушной обороны. Там он командовал легендарной зенитной ракетной бригадой, расчеты которой в 1960 году в небе над Свердловской областью сбили американский самолет-разведчик, за штурвалом которого сидел Фрэнсис Пауэрс.