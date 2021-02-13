Главком ВМС Пакистана посетил российский фрегат «Адмирал Григорович»

В порту Карачи состоялась тожественная церемония встречи командующего военно-морскими силами Пакистана адмирала Мухаммада Амжада Хан Ниязи.

Главком ВМС Пакистана посетил фрегат «Адмирал Григорович», который прибыл для участия в международных учениях «АМАН-2021». Капитан третьего ранга Константин Аксенов провел «демонстрационный» показ корабля.

В ходе обзорной экскурсии адмирал Мухаммад Амжад Хан Ниязи ознакомился с основными комплексами корабельного вооружения и поисково-спасательным вертолетом Ка-27ПС. В завершение визита на российский корабль главком ВМС Пакистана сделал памятную запись в книге почетных гостей фрегата.

Напомним, что 11 февраля отряд кораблей Военно-Морского Флота России прибыл в порт города Карачи для участия в международных военно-морских учениях «АМАН-2021». Вчера делегация Минобороны РФ приняла участие в торжественной церемонии открытия учений.

Российская сторона представлена кораблями Черноморского флота: фрегатом «Адмирал Григорович», патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев» и спасательным буксиром СБ-739, а также подразделением морской пехоты, отрядом разминирования и палубным вертолетом морского базирования Ка-27ПС.