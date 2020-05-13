237 лет: Севастополь отпраздновал День Черноморского флота
В списке праздничных мероприятий - открытие Екатерининского зала в Доме офицеров и награждение военнослужащих.
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Севастополь сегодня празднует годовщину создания Черноморского флота. Прославленному объединению ВМФ исполнилось 237 лет.
Масштаб торжеств пришлось ограничить из-за опасности коронавируса. С утра члены Военного Совета Черноморского флота возложили венки к памятнику основательнице флота и города - императрице Екатерине Второй.
В списке праздничных мероприятий в Севастополе - открытие Екатерининского зала в Доме офицеров и награждение военнослужащих. Сегодня черноморцы продолжают славные традиции, заложенные легендарным флотоводцем Федором Ушаковым - защищают южные рубежи страны.