Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
В этом году ЧФ РФ отмечает 237-ю годовщину со дня своего создания.
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Черноморский флот России в ближайшее время будет усилен шестью патрульными кораблями проекта 22160, заявил главнокомандующий ВМФ РФ, Адмирал Николай Евменов.
«Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближнесрочной перспективе тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800», - отметил он.
Помимо этого, будет продолжаться модернизация береговой инфраструктуры судоремонта и судостроения.
Евменов добавил, что Черноморский флот будет сбалансированным, самодостаточным и продолжит обеспечивать постоянное присутствие ВМФ России в Средиземном море.
В среду, 13 мая, Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину со дня своего создания.