Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из Вьетнама

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим вьетнамским коллегой Нго Суан Литем и обсудил с ним вопросы военного сотрудничества.

Глава российского военного ведомства отметил, что 30 января исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«С Вьетнамом нас связывают прочные узы всеобъемлющего стратегического партнерства… За этот период накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество», - сказал Шойгу.

Особый характер отношений между государствами, по словам его, наглядно подтверждает перекрестный год России и Вьетнама. Он проходит с 22 мая 2019 года по 22 мая 2020 года и проводится впервые за всю историю двусторонних отношений.