Минобороны РФ: ответственность за обострение в Идлибе лежит на боевиках «ан-Нусры»*

Основная ответственность за обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии лежит на участниках запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (другое название «Хайат Тахрир Аш-Шам»*, ХТШ*), насчитывающей не менее 20 тысяч боевиков. Такое заявление в ходе брифинга сделал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, группа террористов численностью до 50 человек при помощи боевых машин пехоты (БМП) и шести танков в пятницу нанесла удар по позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф. Как уточнил генерал-майор, позже боевики отступили, однако в субботу столкновения вспыхнули с новой силой.

Боренков отметил, что атаки боевиков на позиции правительственных войск - это подтверждение целенаправленных действий командования радикальных формирований по срыву режима прекращения огня, введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями. Согласно заявлению главы ЦПВС, целью таких действий со стороны террористов является дестабилизация обстановки в регионе.

*«Джебхат ан-Нусра» ( «Хайат Тахрир Аш-Шам», ХТШ) - террористическая группировка, запрещена в РФ