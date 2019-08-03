Помощь с неба: кадры гуманитарной операции военных в Иркутской области

Военнослужащие Центрального военного округа совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии доставили в поселок Октябрьск-2 Иркутской области гуманитарную помощь. Поселок в результате паводка оказался отрезанным от внешнего мира.

В населенном пункте проживают 350 семей, а расположен он в 40 км от города Тулуна.

«Гуманитарный груз, в который вошла питьевая вода, крупы, консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолетом Ми-8. Всего жителям раздали 2,5 тонны гуманитарного груза», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.

Здесь они очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний.

Кроме того, в Тулуне военные также расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.